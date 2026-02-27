Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Dubai 2026: orario semifinale, programma, streaming

Oggi, venerdì 27 febbraio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori apriranno il programma sul campo centrale dell’ATP500 di Dubai (ore 10:30 italiane). I due azzurri affronteranno nelle semifinali del torneo di doppio Marcelo Arevalo e Mate Pavic, in un confronto molto complicato contro rivali preparati e dotati di grande esperienza ad alto livello.

Un percorso complicato per il piemontese e l’emiliano in questo torneo. La coppia tricolore è stata infatti costretta, in questo evento, a sbrogliare la matassa al match tie-break, dimostrando grande sangue freddo. È accaduto all’esordio contro i polacchi Drzewiecki/Matuszewski (4-6 6-3 10-7) e si è ripetuto anche nei quarti di finale.

Nel confronto con i cechi Petr Nouza e Patrik Rikl, infatti, l’epilogo è stato ancora una volta al terzo set, dopo una rimonta. Bolelli/Vavassori si sono imposti con il punteggio di 6-7 (4) 6-2 10-8. Al cospetto di Arevalo/Pavic sarà necessario alzare ulteriormente il livello, nella consapevolezza che il coefficiente di difficoltà aumenta, anche alla luce di quanto mostrato dalla coppia avversaria sul cemento arabo. Gli azzurri vorranno replicare i successi ottenuti nelle sfide del 2026 ad Adelaide e a Doha, entrambe vittorie arrivate in tre set e sul filo di lana.

La partita tra Bolelli/Vavassori e Arevali/Pavic andrà in scena quest’oggi a partire dalle 10:30 italiane sul campo centrale dell’ATP500 di Dubai (Emirati Arabi). La sfida sarà valida per le semifinali e godrà della copertura televisiva di Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BOLELLI/VAVASSORI-AREVALO/PAVIC ATP DUBAI 2026

Venerdì 27 febbraio

CENTRE COURT – Inizio dalle 10:30 italiane

S. Bolelli/A. Vavassori (4) vs M. Arevalo / M. Pavic (2)

A seguire

J. Cash / L. Glasspool (1) vs H. Hellovaara / H. Patten (3)

Non prima delle 14:00 italiane

F. Auger Aliassime (1) vs D. Medvedev (3)

Non prima delle 16:00 italiane

A. Rublev (5) vs T. Griekspoor

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-AREVALO/PAVIC ATP DUBAI 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport