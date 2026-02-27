LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Dubai 2026 in DIRETTA: semifinale di lusso per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della semifinale del doppio dell’ATP500 di Dubai (Emirati Arabi) tra gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori e la coppia formata da Marcelo Arevalo e Mate Pavic. Un confronto difficile per i giocatori italiani, al cospetto di rivali altamente qualificati e dal palmares piuttosto importante.

Un cammino decisamente “accidentato” per il piemontese e l’emiliano in questo torneo. Coppia tricolore, infatti, costretta a sbrogliare la matassa al match tie-break in questo evento, dimostrando grande sangue freddo. E’ quanto accaduto all’esordio contro i polacchi Drzewiecki/Matuszewski (4-6 6-3 10-7) e si è replicato nei quarti.

Nel confronto coi cechi Petr Nouza e Patrik Rikl, infatti, nuovo epilogo al terzo set, dovendo rimontare. Bolelli/Vavassori si sono imposti con lo score di 6-7 (4) 6-2 10-8. Al cospetto di Arevalo/Pavic sarà necessario salire di livello, nella consapevolezza che il coefficiente di difficoltà si alza, anche per quanto fatto vedere dal doppio avversario sul cemento arabo.

Gli azzurri vorranno replicare il successo nelle sfide di questo 2026 ad Adelaide e a Doha. Sempre affermazioni in tre set, sul filo di lana. Ci si augura di dare un seguito alla striscia vincente per centrare l’accesso in semifinale e dare un seguito a quanto di buono fatto a Rotterdam.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della semifinale del doppio dell’ATP500 di Dubai (Emirati Arabi) tra gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori e la coppia formata da Marcelo Arevalo e Mate Pavic: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è previsto a partire dalle 10:30 italiane. Buon divertimento!