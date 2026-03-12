FOCUS con Paolo Borroni, presidente di CONFSport Italia e presidente di giuria degli Italian Sportrait Awards.

In questa intervista parliamo del ruolo dello sport come strumento educativo e sociale, un valore fondamentale promosso da CONFSport Italia attraverso attività sportive, competizioni ed eventi diffusi su tutto il territorio nazionale.

🏅 Lo sport non è solo élite e grandi risultati internazionali:

è formazione, partecipazione, crescita personale e inclusione.

Parliamo anche degli Italian Sportrait Awards, il premio che celebra le storie più belle dello sport italiano, mettendo sullo stesso piano atleti olimpici e paralimpici, e valorizzando i valori autentici dello sport. Non mancate lunedì 16 marzo a Roma. Per aggiornamenti 👉 https://italiansportraitawards.it/

👉 Un confronto sul futuro dello sport di base, sull’importanza delle associazioni sportive e sul ruolo dello sport nella società.

conduce Alice Liverani