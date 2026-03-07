Jasmine Paolini soddisfatta: “Match difficile vinto perchè mi sono sciolta, ho fatto fatica a muovermi all’inizio”

Jasmine Paolini, non brilla, ma supera comunque il secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti). La tennista toscana nel suo match inaugurale nel “Tennis Paradise” ha dovuto rimontare un set contro l’austriaca Anastasia Potapova, vincendo poi con il punteggio di 6-7 6-2 6-3 dopo 2 ore e 30 di gioco. Nel prossimo turno, ovvero i sedicesimi di finale, ci sarà l’australiana Ajla Tomljanovic sulla strada dell’azzurra.

Al termine del suo match Jasmine Paolini ha analizzato quanto avvenuto in campo nella consueta conferenza stampa: “Ho iniziato a spingere un po’ di più, a lasciarmi un po’ più andare, però non era un primo turno proprio facile secondo me. Qua tra l’altro c’avevo perso con lei negli ottavi, forse due anni fa, quindi era una giocatrice solida. Non era una partita facile secondo me. Sono contenta di come l’ho gestita, di come l’ho girata, perché non era facile. Ho cercato di essere un po’ più positiva e lasciarmi un po’ più andare, ecco, questo sì”. (Fonte: Ubitennis).

Un aspetto che sta facendo discutere nel torneo californiano sono le palle: “Sinceramente a me queste palle piacciono, ma credo un po’ a tutti. Molti le odiano perchè diventano grandi? Secondo me si controllano meglio, è vero che diventano grandi, però vanno un po’ di più secondo me. O il campo forse è anche più veloce. Però non so se sono anche un po’ le palle, che queste rimangono un po’ più vive secondo me, però non lo so. A me piace di più, onestamente”.

A livello tecnico la tennista toscana si analizza in una maniera ben precisa: “Nel primo set facevo più fatica a muovermi e quindi quando ci si muove peggio secondo me tecnicamente è un po’ peggio. Il servizio non male, ovvio devo mettere un po’ più prime perché qua secondo me è molto importante, e il dritto ogni tanto va un po’ corto, bisogna allungarlo un attimo. Però secondo me man mano che sono andata avanti con la partita sono migliorata, questo è importante anche per i prossimi giorni. Il servizio? Mi ha salvato in quello 0-40. Un miracolo. È stato un game duro, però ho cercato di dirmi: un punto alla volta, un punto alla volta. Anche quello dopo, in realtà, quando serviva lei, però non ci sono riuscita. Però era importante secondo me star lì mentalmente, soprattutto nei momenti difficili e di non buttarsi giù. In questo momento è molto importante cercare di stare sempre positiva, entrare nella lotta e avere piacere della lotta”.

Come detto, la prossima avversaria sarà Ajla Tomljanovic: “Penso che sia abbastanza solida, cerca di spingere, serve bene. Può essere un match simile a quello di oggi. Ho giocato contro di lei credo al Roland Garros, però sulla terra ovviamente è un’altra partita. Sarà una sfida in cui sicuramente dovrò essere solida ma dovrò anche cercare di spingerla, di buttarla fuori dal campo e di aiutarmi col servizio, perché comunque è una giocatrice che secondo me non ti regala molto. E quindi sarà importante fare un match di livello alto”.

Ultima battuta sul suo livello che, a quanto pare, sembra crescere: “Già la scorsa settimana è andata meglio e oggi secondo me ho vinto un bel match contro una giocatrice difficile, quindi spero di continuare così. L’ho detto anche qualche giorno fa: è fondamentale entrare in campo sereni, calmi e divertirsi, perché è una parte per me fondamentale per restare positiva, per gioire nelle difficoltà, nella lotta. Sto cercando di ritrovare quelle sensazioni lì. Oggi sono contenta perché ci sono stata e poi alla fine è andata bene”.