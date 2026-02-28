Pallamano, Coppa Italia 2026: definito il quadro delle semifinaliste al maschile e al femminile

Dopo la disputa di tutti i quarti, il quadro delle semifinali delle Finals 2026 della Coppa Italia di pallamano, sia al maschile sia al femminile, è ufficialmente completo e definito. Ecco come sono andate le cose.

Coppa Italia Maschile

Le vittorie di Sassari, con i sardi che si sono imposti 36-30 sul Macagi Cingoli, e soprattutto del Pressano, capace di mandare al tappeto 29-27 il Cassano Magnano, vengono seguite dalle affermazioni del Trieste, in una partita risolta per 30-22 sul Bolzano, e del Teamnetwork Albatro Siracusa, che la spunta 31-29 sul Fasano.

Semifinali 28/02: Sassari-Teamnetwork Albatro Siracusa e Pessano-Trieste

Coppa Italia Femminile

Vittoria di stretta misura per Salerno, 21-19 sul Casalgrande. Più larghe invece le modalità con cui Erice, Cassano Magnago e Brixen hanno rispettivamente regolato Nuoro (40-25), Leno (27-19) e Teramo (38-33).

Semifinali 28/02: Salerno-Brixen e Erice-Cassano Magnago