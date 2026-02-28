Pallamano: Siracusa-Trieste e Salerno-Erice le finali della Coppa Italia 2026

Al Play Hall di Riccione le semifinali della Coppa Italia 2026 di pallamano hanno emesso i loro, tanto al maschile quanto al femminile, in partite molto combattute che hanno promosso alle finalissime di domani.

Coppa Italia Maschile

Partita incredibile quella fra Teamnetwork Albatro Siracusa e Sassari. A spuntarla sono stati i siciliani con lo score di 30-29 rimontando dopo aver chiuso sotto il primo tempo 12-14: decisive le 8 reti di Filippo Angiolini. A contendere il trofeo ai siracusani, nell’ultimo atto, sarà Trieste: i giuliani hanno avuto la meglio 31-29 sul Pressano. Addirittura 16 i gol della coppia Hubert-Esparon.

Coppa Italia Femminile

Nessun problema per Salerno: le campane battono 34-25 Brixen dominando sin dalle prime battute, come testimonia il primo tempo chiuso sul 19-13; top scorer Dalla Costa e Mangone con 6 reti a testa. Erice riesce a piegare 25-24 Cassano Magnago, in una duello molto intenso. Alexandrina Cabral Barbosa – 9 reti per lei – e compagne scappano nel primo tempo sul 15-12 riuscendo a contenere il rientro delle lombarde che, trascinate dagli 8 acuti di Ghilardi arrivano vicino al pareggio ma non riescono a trovare il pari.

Finali 01/03: ore 16.00 Erice-Salerno (femminile), ore 18.00 Trieste-Teamnetwork Albatro Siracusa (maschile)