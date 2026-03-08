Sci AlpinoSport Invernali
Pagelle slalom Kranjska Gora 2026: McGrath piega Kristoffersen. Italiani deludenti
PAGELLE SLALOM KRANJSKA GORA
Domenica 8 marzo 2026
ATLE LIE McGRATH 10: che vittoria! Dopo una prima manche dominata nella seconda si difende e conquista la vittoria per un soffio. Ennesima conferma di una buona stagione con alti e bassi ma con la consapevolezza di essere una certezza tra i pari stretti.
HENRIK KRISTOFFERSEN 9: un solo centesimo! Manca la vittoria per un solo centesimo ma non ha nulla da recriminare. Nella seconda manche cambia marcia e sfiora l’impresa. Campione infinito.
LUCAS PINHEIRO BRAATHEN 8: voleva la doppietta dopo il successo di ieri in gigante e fino a metà gara ci sperava eccome. Nella seconda non si ripete ma manca alla vittoria per soli 4 centesimi. Dopo la medaglia d’oro olimpica prosegue nel suo magic moment.
MICHAEL MATT 7.5: sfiora il podio e se lo sarebbe anche meritato. Soli 6 centesimi dalla vittoria per l’austriaco che, passa gli anni, ma continua a lasciare sempre il suo segno.
ARMAND MARCHAND 6: si mangia le mani in maniera clamorosa. Dopo una prima metà di gara conclusa con un’ottima terza posizione, il belga spreca tutto nella seconda manche uscendo di scena quando stava viaggiando su buoni intertempi. Peccato.
ALEX VINATZER 4.5: dopo una prima manche tutto sommato lineare, nella seconda non cambia marcia e chiude lontanissimo dai primi. Prosegue il suo 2026 da dimenticare.
TOMMASO SALA 5: due manche opache senza grossi guizzi. Chiude ampiamente fuori dalla top20. Ancora una prova negativa per l’azzurro che tuttavia risulta il migliore dei nostri.
TOMMASO SACCARDI 5; chiude alle spalle di Tommaso Sala e quantomeno qualche punto lo porta a casa. Meglio nella prima manche, nel complesso prestazione non propriamente scintillante.
TIMON HAUGAN 5: esce di scena già nel corso della prima manche per colpa di un errore banale. Dopo un gigante non trascendentale, solamente 12°, oggi non riesce a rifarsi e, anzi, fa peggio.