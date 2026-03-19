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Nuovo appuntamento con Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera e ai protagonisti emergenti del panorama italiano.
🎙️ Ospite della puntata è Oliver Mulas, giovane ostacolista ligure di Imperia, pronto a vivere la prima grande esperienza internazionale assoluta della sua carriera.
🇵🇱 Il classe 2004 sarà infatti al via dei Mondiali indoor di Torun 2026 nei 60 ostacoli, conquistando la qualificazione grazie a una stagione invernale molto positiva, culminata con il secondo posto ai Campionati Italiani Assoluti di Ancona, alle spalle di Lorenzo Simonelli.
💥 Allenato da pochi mesi dall’ex velocista Ezio Madonia, Mulas si presenta all’appuntamento con entusiasmo e ambizione:
l’obiettivo immediato è superare almeno un turno
lo sguardo è già rivolto alla stagione all’aperto
nel mirino ci sono i 110 ostacoli e la qualificazione agli Europei di Birmingham 2026
👉 Un’intervista tra aspettative, crescita tecnica e sogni azzurri, con uno dei talenti più interessanti dell’atletica italiana.
🎤 Conduce: Ferdinando Savarese
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