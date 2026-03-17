Nuoto artistico, Filippo Pelati stella della spedizione azzurra a Parigi. I convocati dell’Italia

Appuntamento fissato a Parigi da venerdì 27 a domenica 29 marzo per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di nuoto artistico, in cui vedremo in azione anche una folta rappresentativa italiana. La FIN ha ufficializzato infatti l’elenco dei convocati azzurri per la trasferta parigina di rientro dai raduni di Roma e Savona e dopo il collegiale in California.

Il direttore tecnico delle squadre nazionali Patrizia Giallombardo ha selezionato 18 atleti per Parigi: Beatrice Andina, Valentina Bisi, Caterina Cucco, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Ginevra Marchetti, Sofia Mastroianni, Gabriele Minak, Susanna Pedotti, Filippo Pelati, Enrica Piccoli, Sarah Maria Rizea, Lucrezia Ruggiero, Sophie Tabbiani, Flaminia e Giulia Vernice.

L’Italia sfrutterà questo impegno agonistico per testare tecniche, coreografie e musiche degli esercizi in preparazione dei Campionati Europei in programma proprio nella capitale francese dal 31 luglio al 5 agosto. Dopo la tappa di Parigi, il circuito internazionale proseguirà poi a Xi’an in Cina (1-3 maggio), a Pontevedra in Spagna (29-31 maggio) ed infine a Toronto in Canada per la superfinal dal 19 al 21 giugno.