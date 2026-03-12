Agata Maria Ambler, velocista azzurra classe 2001 e specialista dei 50 e 100 stile libero, ha trovato nelle ultime stagioni la sua definitiva consacrazione internazionale. Reduce da uno straordinario 2025 che l’ha vista protagonista alle Universiadi e complice del Record Italiano con medaglia d’argento nella 4×50 stile libero agli Europei in corta di Lublino, l’atleta del Team Veneto si racconta a cuore aperto.

Un viaggio sportivo e umano unico, segnato dalle sue radici italo-australiane e da un inizio agonistico “tardivo” a ben 14 anni. Agata affronta ai nostri microfoni temi profondi e delicati: la battaglia contro i disturbi alimentari, il peso dei giudizi estetici sul corpo delle atlete donne e la svolta prestazionale in gara arrivata solo grazie a un lungo e proficuo lavoro di mental coaching. Tra i notevoli margini di miglioramento tecnico e i prossimi obiettivi stagionali, scopriamo l’incredibile resilienza di una campionessa sbocciata col tempo.

Conducono: Enrico Spada, Alessia Polieri e Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

Il legame con l’Australia e l’inizio tardivo

La riflessione sui disturbi alimentari e i commenti estetici rivolti alle donne

La svolta in vasca grazie al mental coaching

Le Unviersiadi e gli Europei da medaglia

I margini e gli obiettivi verso il futuro

🔍 Parole chiave: Agata Ambler, nuoto italiano, 50 stile libero, 100 stile libero, staffetta 4×50, record italiano nuoto, Team Veneto, mental coaching, disturbi alimentari sport, Universiadi nuoto 2025, Europei Lublino, SWIMZONE.

#AgataAmbler #Nuoto #StileLibero #Swimzone #NuotoItaliano #TeamItalia #Swimming #RecordItaliano #SaluteMentaleSport #TeamVeneto