Altri video
-
World Baseball Classic 2026: l’Italia continua a stupire! Sfida a Portorico nei quarti
-
Paolo Borroni. Lo sport come educazione: il ruolo di CONFSport e gli Italian Sportrait Awards
-
Stecchi racconta il ritorno: sogni, recupero e obiettivi futuri nel salto con l’asta
-
F1 Australia: cosa ci ha davvero detto la prima gara della stagione
Agata Maria Ambler, velocista azzurra classe 2001 e specialista dei 50 e 100 stile libero, ha trovato nelle ultime stagioni la sua definitiva consacrazione internazionale. Reduce da uno straordinario 2025 che l’ha vista protagonista alle Universiadi e complice del Record Italiano con medaglia d’argento nella 4×50 stile libero agli Europei in corta di Lublino, l’atleta del Team Veneto si racconta a cuore aperto.
Un viaggio sportivo e umano unico, segnato dalle sue radici italo-australiane e da un inizio agonistico “tardivo” a ben 14 anni. Agata affronta ai nostri microfoni temi profondi e delicati: la battaglia contro i disturbi alimentari, il peso dei giudizi estetici sul corpo delle atlete donne e la svolta prestazionale in gara arrivata solo grazie a un lungo e proficuo lavoro di mental coaching. Tra i notevoli margini di miglioramento tecnico e i prossimi obiettivi stagionali, scopriamo l’incredibile resilienza di una campionessa sbocciata col tempo.
Conducono: Enrico Spada, Alessia Polieri e Sofia Altavilla
📌 Nel video potrai scoprire:
Il legame con l’Australia e l’inizio tardivo
La riflessione sui disturbi alimentari e i commenti estetici rivolti alle donne
La svolta in vasca grazie al mental coaching
Le Unviersiadi e gli Europei da medaglia
I margini e gli obiettivi verso il futuro
🔍 Parole chiave: Agata Ambler, nuoto italiano, 50 stile libero, 100 stile libero, staffetta 4×50, record italiano nuoto, Team Veneto, mental coaching, disturbi alimentari sport, Universiadi nuoto 2025, Europei Lublino, SWIMZONE.
#AgataAmbler #Nuoto #StileLibero #Swimzone #NuotoItaliano #TeamItalia #Swimming #RecordItaliano #SaluteMentaleSport #TeamVeneto