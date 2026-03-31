Nuoto, Criteria 2026: nella seconda giornata maschile spiccano i delfinisti e lo stile veloce

Siamo giunti al secondo giorno di gare maschili in quel di Riccione, dove si stanno svolgendo i Criteria giovanili di nuoto 2026. Dopo una prima giornata all’insegna di record e prestazioni stratosferiche, anche in campo assoluto, come il record di Carlos D’Ambrosio nei 200 stile, o l’inserimento nella top 10 all-time degli 800 stile di Alessandro Ragaini e Francesco Volpe, i ragazzi hanno continuato ad impegnarsi in acqua per le nuove sessioni.

Difficile dunque mantenere uno standard alto come quello di ieri, ma gli azzurrini sono in ottima salute e ci hanno regalato anche oggi prestazioni di alto livello.

Le note più rilevanti della mattinata arrivano dai 50 stile libero Cadetti: Lorenzo Ballarati vince in 20.88 stabilendo il nuovo record di categoria e il quinto tempo italiano all-time. Il nuotatore dell’Aniene ha dominato la gara, il cui podio è stato completato da Carlos D’Ambrosio (21.28) e Daniele Momoni (21.79).

Nella sessione pomeridiana i protagonisti sono sicuramente i ragazzi dei 100 farfalla. A partire dai più piccoli, i ragazzi 14 anni che inaugurano le corsie con la vittoria di Kevin Abd El Moehety (Aurelia Nuoto) che tocca in 56.90 a pochi centesimi dal record di categoria di Emanuel Fava stabilito nel 2013. A proseguire poi ci sono i ragazzi 1 con Matteo Campodoni (Superba Nuoto) che in 54.25 realizza il nuovo primato dei Criteria, superando il precedente 54.73 di Francesco Cecconi, seguito a pochissimi centesimi da Riccardo Zanarotto (Padova Nuoto) che nuota anch’egli al di sotto del record stampando un 54.38. Anche nei ragazzi 2 prestazioni di rilievo con Boris Bandiera e Francesco Cecconi che firmano la seconda e terza prestazione all time rispettivamente con 53.43 e 53.50. Sembrerebbe già incredibile così ma il talento nella farfalla maschile non si ferma qui: ancora abbassati i record dei criteria di entrambe le categorie juniores. Per i ragazzi primo anno ci pensa Thomas Carapia (Imolanuoto) che firma in 52.16 il tempo che sostituisce il precedente di Carlos D’Ambrosio; mentre per il secondo anno è Francesco Ceolin a prendersi il titolo con il nuovo primato di 50.74. Il tempo del nuotatore del Team Veneto, già messosi in mostra nei 200 stile di ieri, vale anche l’undicesima prestazione italiana assoluta. A concludere la giornata sono i cadetti con Carlos D’Ambrosio che non ha intenzione di lasciare niente a nessuno: è sua la vittoria dei 100 farfalla, ottenuta dopo un grande duello con Daniele Momoni, toccando rispettivamente in 50.78 e 50.98.

Oltre all’exploit nella farfalla, il pomeriggio ha visto aggiornare le classifiche all-time anche nei misti e nella rana, con prestazioni di grande solidità pur fermandosi a un passo dai primati della manifestazione. Nei 200 misti Juniores 1, Alessandro Acampora (Aurelia Nuoto ASD) si impone in 1:57.55, firmando la seconda prestazione di sempre ai Criteria alle spalle solo dell’inarrivabile 1:55.91 siglato da Thomas Ceccon nel 2019. Una gara costruita con un ottimo 55.88 a metà gara e ben difesa nella frazione a rana, chiudendo davanti a Edoardo Lazzari (1:59.21) e Alessio Hincu (2:00.53).

Ottimi riscontri cronometrici arrivano anche dai 200 rana. Tra i Ragazzi 14, Nathan Colimodio (Reggiana Nuoto) vince in 2:19.76 sfiorando il record di categoria e siglando il secondo crono di sempre ai Criteria. Un risultato che conferma l’ottimo stato di forma del giovane emiliano, già capace in questa edizione di cancellare il primato nei 100 rana (portandolo a 1:03.52). Tra gli Juniores 2, Gabriele Garzia (In Sport Rane Rosse) gestisce con maturità la parte centrale della gara per toccare la piastra in 2:08.78 (secondo tempo all-time di categoria).

La seconda giornata di gare a Riccione ha mostrato un movimento della farfalla maschile molto ampio con ottimi risultati dalle categorie più basse fino ai ragazzi prossimi all’uscita dai giovanili, pronti al mondo degli adulti. Spicca su tutti Lorenzo Ballarati nei 50 stile libero, non nuovo a nuotate di questo calibro, avendo già ampiamente dimostrato il suo valore a livello internazionale con le medaglie conquistate ai Mondiali e agli Europei Juniores nelle scorse stagioni, confermandosi oggi come un prospetto di assoluta affidabilità e sempre più pronto per il definitivo salto nella nazionale maggiore.

Con queste buone nuove rimandiamo l’appuntamento a domani sera, con la terza giornata di gare maschili.