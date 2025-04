Nuoto, Carlos D’Ambrosio e i suoi fratelli. Tanti giovani emergenti da seguire per l’Italia ai Campionati Italiani

C’è una batteria di giovani nuotatori italiani che si vuole fare spazio tra i grandi dopo aver già dimostrato il loro valore a livello giovanile con risultati di assoluto valore ai Criteria che si sono chiusi la settimana scorsa. Gli Assoluti di Riccione sono il primo banco di prova per i giovani protagonisti delle categorie giovanili anche se per qualcuno si va già oltre e il pensiero corre al grande evento estivo, i campionati mondiali di Singapore.

Tra questi il nome sulla bocca di tutti è quello di Carlos D’Ambrosio che ancora una volta, dopo aver strappato il pass per i Giochi Olimpici di Parigi ed essere salito sul podio in staffetta ai Mondiali in vasca corta di Budapest, ha strabiliato ai Criteria stabilendo il nuovo record assoluto in vasca corta sui 200 stile libero e ritoccando anche il record italiano juniores sui 100 stile libero e sui 50 farfalla.

Tra i nomi nuovi più attesi, quali bisognerà però concedere un po’ di tempo per la definitiva esplosione a livello assoluto c’è quello del rappresentante della Tevere Remo Andrea Battista Candela, specialista della gara veloci e nuovo primatista italiano cadetti in corta dei 50 e 100 farfalla e dei 50 stile libero.

Non è una novità il nome di Christian Mantegazza che fa parte già dell’elite italiana sui 200 rana e capace di migliorare il record italiano cadetti della specialità. Sempre nei 200 rana, ma nella categoria juniores 2008, c’è il nuovo primatista italiano Michele Longobardo della Ranidae.

Si muove qualcosa anche nella farfalla a livello giovanile: Francesco Cecconi è il nuovo primatista italiano dei 100 farfalla ragazzi 2010, mentre Riccardo Zanarotto, giovanissimo, ha ritoccato il primato tricolore dei 200 farfalla nella categoria ragazzi 2011. Il nome nuovo sulle lunghe distanze è quello di Alessandro Acampora, classe 2009, dominatore nella sua categoria di 800 e 1500 stile libero ma capace anche di ritoccare il record italiano della categoria sulla distanza dei 400 misti.

Uscendo dai protagonisti dei Criteria da tenere d’occhio i due velocisti Davide Passafaro e Lorenzo Ballarati, protagonisti delle ultime due stagioni a livello giovanile e ora chiamati a lanciare qualche messaggio importante nella categoria senior, Gabriele Valente, buon interprete dello stile libero. Nel dorso fari puntati su Daniele Del Signore e su Matteo Venini, specialista dei 200, mentre nella farfalla ha grandi potenzialità Daniele Momoni.