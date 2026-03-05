Anna Chiara Mascolo, talentuosa nuotatrice azzurra classe 2001, è tornata a brillare sui palcoscenici internazionali. Reduce da un ottimo Campionato Europeo in vasca corta in cui ha realizzato i suoi primati personali , l’atleta fiorentina si prepara ad affrontare la stagione in vasca lunga ricaricata da un recente collegiale in altura. Tra la ritrovata serenità mentale dopo la delusione per la mancata qualifica a Parigi 2024 , l’impegno con il gruppo sportivo dei Carabinieri e i prossimi test in acqua, Anna Chiara si racconta a cuore aperto. Un viaggio tra le sue gare regine (i 200 e 400 stile libero) , il suo ruolo di guida nelle staffette azzurre e i mille interessi fuori dalla piscina, tra cui la neo-laurea in economia Conducono: Enrico Spada, Alessia Polieri e Sofia Altavilla 📌 Nel video potrai scoprire: – Il bilancio degli Europei in corta e la preparazione in lunga – Il lavoro sulla salute mentale – La programmazione verso gli Assoluti – L’evoluzione della staffetta 4×200 azzurra – La laurea in economia e le altre passioni 🔍 Parole chiave: Anna Chiara Mascolo, nuoto italiano, 200 stile libero, 400 stile libero, staffetta 4×200, nazionale italiana nuoto, mental coaching, psicologia sportiva, Europei nuoto, CS Carabinieri, SWIMZONE, vasca lunga. #AnnaChiaraMascolo #Nuoto #StileLibero #Swimzone #NuotoItaliano #TeamItalia #Swimming #200StileLibero #4×200 #Azzurri #AssolutiNuoto #SportMentale #CSCarabinieri