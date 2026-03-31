Nella sede di Fondazione Fiera Milano è stato presentato oggi il progetto per la realizzazione della Milan Ice Fiera Arena, la struttura temporanea destinata a ospitare il palazzetto del ghiaccio da circa 4.000 posti a sedere che sorgerà nel quartiere fieristico di Fieramilano in prossimità dell’ingresso di Porta Sud. Un progetto che vede la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio impegnata in prima fila in qualità di partner sportivo dell’iniziativa.
Grazie a un investimento di circa 5 milioni di euro, interamente autofinanziati da Fondazione Fiera Milano, l’intervento consentirà la realizzazione di un impianto in grado di accogliere competizioni di hockey su ghiaccio, para ice hockey, pattinaggio di figura e curling, oltre a corsi di avviamento di short track, eventi e spettacoli on ice.
All’evento presenti il presidente FISG Andrea Gios e il portiere azzurro Davide Fadani.
Una struttura moderna, operativa per tre anni, in attesa del futuro palazzetto definitivo.
Le interviste sono di Michele Cassano.
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