NASCAR, Martinsville ospita il primo short-track del 2026

Dopo Darlington la NASCAR Cup Series si sposta in Virginia per la prima delle due tradizionali corse indette a Martinsville. La nota serie americana riservata alle stock car si appresta per disputare una delle sfide più note dell’anno all’intero dell’ovale più corto del calendario.

La pista di Ridgeway ha una metratura complessiva di 0.526 mi (0.847 km) ed è caratterizzata da quattro curve con una pendenza di dodici gradi. Il circuito di proprietà della NASCAR è uno dei più antichi del calendario, aperto nel settembre del 1947.

Da qualche anno a questa parte la corsa primaverile di Martinsville si tiene sulla distanza delle 400 tornate e non delle 500 come accadrà successivamente per la penultima corsa della ‘Chase’. Brad Keselowski (2017, 2019), Kyle Busch (2016), William Byron (2022-2024), Kyle Larson (2023) hanno vinto almeno una volta questa singola competizione oltre a Denny Hamlin (2008, 2010, 2015, 2025).

Il #11 di Joe Gibbs Racing Toyota ha la chance di eguagliare i cinque successi Rusty Wallace (1993–1996, 2004) e Darrell Waltrip (1976, 1978, 1980, 1983, 1989), entrambi in seconda posizione nella classifica di sempre alle spalle dell’irraggiungibile Richard Petty ( 9 sigilli – 1960, 1962–1963, 1967, 1969, 1971–1972, 1975, 1979).

Occhi puntati sulla Toyota Camry #45 di Tyler Reddick. Il portacolori di 23XI Racing ha ottenuto quattro delle prime sei prove della stagione, obiettivo riuscito nella storia della NASCAR in sole tre occasioni.

CLASSIFICA CHASE AGGIORNATA PRIMA DI MARTINSVILLE

1) #45-Tyler Reddick, 325, +186

2) #12-Ryan Blaney, 230, +91

3) #23-Bubba Wallace, 205, +66

4) #11-Denny Hamlin, 203, +64

5) #9-Chase Elliott, 194, +55

6) #24-William Byron, 191, +52

7) #17-Chris Buescher, 188, +49

8) #6-Brad Keselowski, 182, +43

9) #20-Christopher Bell, 182, +43

10) #5-Kyle Larson, 176, +37

11) #54-Ty Gibbs, 173, +34

12) #60-Ryan Preece, 154, +15

13) #77-Carson Hocevar, 151, +12

14) #7-Daniel Suarez, 150, +11

15) #97-Shane van Gisbergen, 140, +1

16) #71-Michael McDowell, 139, +0

Attualmente out dalla Chase

17) #22-Joey Logano, 139, -0

18) #16-A.J. Allmendinger, 124, -15

19) #38-Zane Smith, 123, -16

20) #1-Ross Chastain, 115, -24