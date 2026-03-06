Musetti-Fucsovics oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti farà quest’oggi il proprio debutto nel Masters1000 di Indian Wells. Il toscano (n.5 del mondo) giocherà contro l’ungherese Marton Fucsovics e sarà interessante comprendere lo stato di forma dell’azzurro, reduce da un lungo stop per l’infortunio nel corso dei quarti di finale degli Australian Open 2026.

Un match dall’esito molto amaro per Lorenzo, autore di una grande prestazione e avanti di due set contro il serbo Novak Djokovic. Nel terzo parziale, il dolore all’adduttore della coscia è diventato ingestibile e la resa una scelta obbligata. Ripartirà da lì Musetti, con la speranza di esprimere lo stesso livello di gioco, ma prestando attenzione a come il suo corpo reagirà alle varie sollecitazioni.

Non ci sono precedenti tra questi due giocatori e quindi sarà l’incontro odierno a dare delle indicazioni. Fondamentale sarà per l’azzurro avere un rendimento al servizio convincente e continuo, in modo da poter giocare coi piedi dentro il campo e ottenere punti in pochi scambi, senza chiedere troppo al proprio corpo.

La partita tra Lorenzo Musetti e Marton Fucsovics, valida per il secondo turno del Masters1000 di Indian Wells 2026, sarà la seconda prevista sul campo 3 e il programma di incontri inizierà dalle 20:00 italiane. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Arena (204) per esigenze di palinsesto; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

MUSETTI-FUCSOVICS ATP INDIAN WELLS 2026 OGGI

Venerdì 6 marzo (orari italiani)

Stadium 3 – ore 20:00

Adam Walton AUS vs Learner Tien USA

Lorenzo Musetti ITA vs Marton Fucsovics HUN

Gael Monfils FRA vs Felix Auger-Aliassime CAN

Iva Jovic USA vs Camila Osorio COL (Non prima 03:00)

Dayana Yastremska UKR vs Alexandra Eala PHI

PROGRAMMA MUSETTI-FUCSOVICS ATP INDIAN WELLS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Arena (204), a seconda delle esigenze di palinsesto.

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport