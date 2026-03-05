Lorenzo Musetti: “Ho buonissime sensazioni, mi sento anche un po’ rigenerato”

Lorenzo Musetti riprende il proprio cammino da Indian Wells nel massimo circuito internazionale del tennis. Si era lasciato il toscano in quell’amarissimo quarto di finale degli Australian Open a Melbourne, dove l’azzurro stava dominando la sfida contro il serbo Novak Djokovic. Avanti di due set, la partita sembrava nel pieno controllo di Lorenzo, ma poi il problema all’adduttore della coscia e la decisione di ritirarsi nel terzo parziale.

“Non è stato facile da digerire una situazione del genere. Tuttavia, ho sfruttato quella partita anche per trovare degli spunti su cui stiamo lavorando per migliorare il mio gioco“, le parole di Musetti ai microfoni di Sky Sport. Il classe 2002 del Bel Paese tornerà, quindi, a giocare a più di mese dall’ultima volta e la difficoltà vera sarà ripartire e riassaporare il ritmo in partita.

“Chiaramente le sensazioni tra allenamento e match cambiano e la vera difficoltà sarà quella”, la sua ammissione. “Io, comunque, mi sento bene e pronto fisicamente. In termini fisici ho delle buonissime sensazioni. Credo che neanche il team si aspettasse un recupero così fulmineo. Abbiamo lavorato tanto e mi sono anche un po’ rigenerato. Speriamo di vedere una versione ancora migliore di Lorenzo“, ha concluso.

Il 24enne nostrano farà il proprio esordio domani (orario da definire) contro l’ungherese Marton Fucsovics, tennista solido e rognoso nel suo modo di giocare. Un test probante per Lorenzo, che darà indicazioni sulla sua forma.