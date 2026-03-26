MotoGP su TV8, GP USA 2026: orari in chiaro da venerdì a domenica

Il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP si disputerà dal 27 al 29 marzo. La Sprint del terzo atto dell’edizione 2026 del Motomondiale comincerà alle ore 21:00 europee di sabato 28, mentre la vera e propria Gara scatterà alle ore 22:00 italiane di domenica 29. Si gareggerà per la tredicesima volta nell’autodromo di Austin.

Va però rimarcato un significativo cambio di denominazione. L’appuntamento texano, nato nel 2013, aveva la nomenclatura di “Gran Premio delle Americhe”, in onore proprio del Circuit of the Americas. Viceversa, da questo 2026, la gara è diventata formalmente il Gran Premio degli Stati Uniti. L’autodromo è lo stesso, ma la corsa cambia. Difatti, il GP degli USA ha un passato diverso!

Cambia la forma, non la sostanza. Austin resta Austin! La pista è lunga 5.513 metri ed è ormai l’unico tracciato in cui si gira in più di 2 minuti. Il circuito si percorre in senso antiorario e sarà il primo a corrersi in questo verso nel 2026. I tratti caratteristici sono il tornantino in salita posto al termine del rettilineo di partenza e lo Snake, ossia la successiva splendida sequenza di curve veloci.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio degli USA 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP USA MOTOGP 2026

Venerdì 27 marzo (orari italiani)

Ore 15:00-15:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 15:50-16:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 16:45-17:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 19:15-19:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 20:05-20:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 21:00-22:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 22:25-22:45, Bagger World Cup, Qualifiche

Sabato 28 marzo (orari italiani)

Ore 14:40-15:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 15:25-15:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 16:10-16:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 16:50-17:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 17:15-17:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 18:45-19:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 19:10-19:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 19:40-19:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 20:05-20:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 21:00, MotoGP, SPRINT

Ore 22:10, Bagger World Cup, Gara 1

Domenica 29 marzo (orari italiani)

Ore 16:45, Bagger World Cup, Gara 2

Ore 17:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 19:00, Gara MOTO3

Ore 20:15, Gara MOTO2

Ore 22:00, GRAN PREMIO MOTOGP

TV8 ORARI IN CHIARO GP USA MOTOGP

Sabato 28 marzo (Diretta)

Ore 16:50-17:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 17:15-17:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 18:45-19:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 19:10-19:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 19:40-19:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 20:05-20:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 21:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 29 marzo (Differita)

Ore 20:00, Gara MOTO3

Ore 21:20, Gara MOTO2

Ore 23:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP USA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.