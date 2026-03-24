Marco Bezzecchi si lancia verso il weekend di Austin: “La pista mi piace e non voglio fermarmi”

Marco Bezzecchi si prepara per il fine settimana del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) il pilota del team Aprilia andrà a caccia di una clamorosa tripletta dopo le vittorie nelle gare lunghe di Buriram e Goiania. Anzi, contando anche il finale della scorsa stagione, il romagnolo arriva da quattro successi di fila.

Un ruolino di marcia che conferma come la Casa di Noale abbia allestito una moto di altissimo livello e che, in questo momento, sembra addirittura in grado di tenere a debita distanza le Ducati. Marco Bezzecchi sa bene quanto sia fondamentale rimanere con i piedi ben saldi al terreno consapevole che le moto di Borgo Panigale torneranno pericolosissime, incominciando proprio dal tracciato statunitense, con Marc Marquez che sul COTA ha spesso dominato la scena.

Le dichiarazioni del “Bezz” in direzione di Austin: “Sono contento di tornare ad Austin. È una pista bella, ma anche difficile e molto particolare, dove l’anno scorso avevamo fatto un discreto weekend nonostante alcune difficoltà. Cercheremo di mantenere questo trend positivo e questa voglia di continuare a far bene”. (Fonte: Aprilia).

Gli fa eco Jorge Martin che, a sua volta, si sta giovando di una Aprilia veramente eccellente, che lo sta riportando ai livelli a cui ci aveva abituato prima del tremendo 2025 che ha vissuto: “Si torna ad Austin, una pista che potrebbe confermare le buone sensazioni delle prime due prime gare. Penso che stiamo facendo un ottimo lavoro, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché questa è sempre una pista particolare”.