MotoGP, Marco Bezzecchi: “Il team mi ha motivato, ero abbattuto dopo la Sprint. Sapevo di poter fare bene”

Marco Bezzecchi mette la ciliegina sulla torta ad una domenica bestiale per l’Italia dei motori. Dopo il trionfo di Andrea Kimi Antonelli in Formula 1 e il dominio totale di Nicolò Bulega in Superbike il centauro romagnolo ha vinto la gara lunga del GP delle Americhe, terzo appuntamento valido per il Motomondiale 2026 di MotoGP.

Prestazione davvero solidissima per “Bezz”, autore di un grande guizzo subito dopo lo start e bravissimo a mantenere la testa fino al traguardo, dove ha preceduto il compagno di squadra Jorge Martin e la KTM di Pedro Acosta. In virtù di quanto successo, il pilota di casa Aprilia è tornato in testa alla classifica, con 4 punti di vantaggio sul teammate.

Una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport, Bezzecchi ha commentato quanto fatto: “Ieri ho fatto un errore che non ci stava, la squadra mi è stata vicina, ero abbattuto – ha detto Bezzecchi – Avevo gestito bene ma mi sono lasciato prendere ed ho fatto un errore del cavolo. Sono contento, sognavo da tanto di fare bene qui, mi è sempre piaciuta come pista ma non avevo mai concluso come volevo. Fare una gara così è fantastico”.

Bezzecchi ha poi proseguito: “Gara senza errori? Non è stato facile, tutt’altro. La gara è tosta, la pista ti porta all’errore con stoccate forti e tornantini, specie quando si svuota il serbatoio. Ho tenuto alta la concentrazione senza commettere sbavature, sapevo che potevo fare bene, sono contento. Dopo aver buttato la Sprint volevo fare bene”.

In ultimo il pilota ha svelato di aver già sentito altri pesi massimi dello sport italiano come Kimi Antonelli e Jannik Sinner: “Io e Kimi ci siamo sentiti stamattina, non ho visto la gara in diretta. Gli ho mandato un messaggio, stasera la guarderò. Jannik è stato sorprendente, sono un suo tifoso. Mi ha contattato dopo il Brasile, è stata una soddisfazione grande scambiarci dei messaggi, spero di vederlo. Un supporto mitico da questi due atleti-orgoglio italiano”.