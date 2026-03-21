Marco Bezzecchi: “Giornata positiva, mancava qualcosa per il podio”

Si conclude con la vittoria di Marc Marquez la Sprint Race del Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Mondiale 2026. Sul circuito di Goiania dedicato ad Ayrton Senna, risolti i problemi sul rettilineo, la spagnolo ha dato dimostrazione della sua esperienza conquistando un successo importante soprattutto in vista della gara lunga di domani.

Il campione del mondo in carica, dopo un inizio di studio, ha preso il ritmo giusto e nel finale ha sorpassato Fabio di Giannantonio, secondo all’arrivo (+0.213). Completa il podio l’Aprilia di Jorge Martin (+3.587) che ritrova un risultato importante dopo periodi negativi. Lo spagnolo ha sfruttato un errore di Marco Bezzecchi, solo quarto al traguardo (+4.061).

Ai microfoni di Sky Sport, il centauro italiano ha così analizzato la sua Sprint: “È sicuramente una giornata positiva visto dove eravamo ieri. Abbiamo fatto una grande qualifica ed una buona Sprint. Quando sei lì davanti vuoi sempre di più però di passo mi mancava qualcosa. Ho fatto di tutto per arrivare sul podio ma non è bastato. Ci riproverò domani. Martin questa mattina non ha dovuto modificare assetto, aveva una buona base di partenza”.

“Domani non sarà semplice perché le temperature delle gomme non sono facili da gestire. Abbiamo lavorato poco con la media e non so cosa aspettarmi. Abbiamo tanti dati da controllare, cerchiamo di fare una buona partenza”, ha poi concluso il “Bez”.