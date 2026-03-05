MotoGP, Marc Marquez: “Il rinnovo con Ducati? Ho chiesto al team di aspettare un po’…”

Marc Marquez ha salutato il Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale di MotoGP 2026, con parecchio amaro in bocca. Lo sfortunato ritiro nella gara domenicale (dopo la penalizzazione che è costata allo spagnolo la vittoria nella Sprint Race) ha costretto il campione del mondo ad uno “zero” pesante sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista mentale.

Tornato in patria dopo l’esordio di Buriram il Cabroncito ha rilasciato una intervista al sito ufficiale della MotoGP, toccando diversi argomenti importanti. In primo luogo il nove volte campione del mondo ha raccontato il suo momento: “Sinceramente sto pensando già alla prossima gara perché in Thailandia abbiamo sofferto un po’. Nonostante quello eravamo in lotta per il podio prima del problema alla gomma e questo è un aspetto positivo”.

Il calendario dopo l’avvio ufficiale concederà subito un lungo stop ai piloti: “Ora ci attendono due settimane di stop. Proverò ad approfittarne per compiere un ulteriore passo in avanti a livello fisico dopo i problemi del finale della scorsa stagione. Vedremo se sarò in grado di migliorare anche se, ad ogni modo, sto iniziando a sentirmi bene sulla moto tanto da poter lottare per le vittorie delle gare come si è visto a Buriram”.

Ultima battuta, quella più importante, sul percorso che sta compiendo il rinnovo con il team Ducati. “Io e la scuderia siamo d’accordo sulla maggior parte dei punti in discussione ma, come ho detto anche nella conferenza stampa di Buriram, ho chiesto al team di aspettare un po’. Quando abbiamo iniziato a discutere sul rinnovo ero ancora infortunato, dopotutto. Prima voglio sentirmi bene con la moto e sulla moto poi, quando tutto sarà nella direzione ideale, penseremo alla firma del contratto”.