Francesco Bagnaia sul rapporto con Marquez: “Mi sono portato dietro i fatti del 2015, ma non è giusto”

Nel corso della pausa invernale Francesco Bagnaia ha concesso una lunga intervista (pubblicata poi dopo il primo Gran Premio del 2026 in Thailandia) all’interno del podcast di Gianluca Gazzoli “Passa dal BSMT”, ripercorrendo le tante difficoltà affrontate nel corso della passata stagione e parlando anche del rapporto con il compagno di squadra Marc Marquez.

“Mi sono portato sicuramente dietro ciò che è successo nel 2015. Però non è giusto perché alla fine io sono un altro pilota e faccio il mio lavoro. Forse Marquez sentiva questa cosa perché comunque sono un pilota dell’Academy VR46. È lui che ha discusso e litigato con Vale. Se si risolverà mai questa faccenda? Non penso che ce ne sia bisogno alla fine. Così è, così è stato“, ha detto il torinese a proposito della storica rivalità tra Rossi e Marquez.

“Vale è sempre molto presente, durante la stagione abbiamo tanti pranzi e cene nelle quali parliamo e mi dà tanti consigli. Per dirti quanto è presente, una volta per capire meglio le cose ha anche voluto organizzare un pranzo con me e il mio capotecnico. Il consiglio più prezioso che mi ha dato? Ce ne sono stati tanti, ma forse il più prezioso è stato quello di ricordarmi di godermi e festeggiare i risultati che ottengono. Ad esempio ad inizio stagione ricordo di essere stato estremamente frustrato e arrabbiato per un terzo posto quando invece era un grande risultato visto il feeling con la moto che avevo e alla luce di ciò che è successo nella stagione“, racconta Pecco.

Sull’evoluzione del rapporto con Marquez da compagno di squadra: “Penso sia stato uno stimolo. Marc e Valentino sono tra i migliori piloti della storia. Da uno così si può solo imparare. Ha vissuto anni difficili, si è rimesso in gioco. Quando mi dissero che sarebbe stato il mio compagno di squadra, risposi che mi andava bene. Marquez è una persona intelligente. Abbiamo avuto subito un bel rapporto fin da subito, ci siamo spesso confrontati. Ed è anche capitato di ricevere da lui alcuni consigli“.

Sui problemi dell’anno scorso con la Ducati GP25: “Ho capito di essere in difficoltà a causa di un diverso funzionamento della moto. Ho sbagliato pensando di essere al top con la GP24, dando per scontato che sarebbe stato uguale. E invece la moto era cambiata, ma ho cercato di renderla simile alla versione precedente senza successo. Dal 2025 ho imparato a essere più attento e a spiegare meglio i problemi. Ducati mi ha supportato in tutto, hanno esaudito ogni mia richiesta, persino quelle più assurde. I miei meccanici meritano una statua per tutte le volte che hanno montato e smontato la moto. Ho ricevuto un supporto incredibile. Sentir parlare di boicottaggio nei miei confronti non è stato facile. Anche se si tratta di pure invenzioni, la squadra è formata da persone che possono vivere male questa situazione“.