Cosa è successo a Marc Marquez: l’imprevisto e la posizione in cui si trovava

Lo spagnolo Marc Marquez è stato costretto al ritiro nella gara lunga del GP della Thailandia, primo appuntamento per la MotoGP del Motomondiale 2026: sul tracciato di Buriram l’iberico ha dovuto alzare bandiera bianca ed accusare uno zero nella casella dei punti ottenuti.

A 6 giri dal termine, infatti, quando lo spagnolo si trovava in quarta posizione dietro Marco Bezzecchi, Raul Fernandez e Pedro Acosta, ancora con tutte le possibilità di salire sul podio, è stato messo fuori dai giochi a causa di una foratura alla gomma posteriore.

L’iberico al momento del ritiro non stava di certo brillando, nel corso di tutta la gara non aveva mai avuto il passo di Bezzecchi, ed in avvio aveva subito sorpassi a ripetizione da parte di Raul Fernandez, Jorge Martin e Pedro Acosta, ma il finale di gara è stato ancora più amaro per lui.