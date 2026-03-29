Jorge Martin: “Alla fine non ne avevo più, il mio corpo chiedeva riposo”

Si conclude con la vittoria di Marco Bezzecchi il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2026, terzo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito del COTA di Austin, il romagnolo ha condotto una gara perfetta, prendendo subito la testa grazie all’errore di Acosta e costruendo un gap significativo rispetto agli avversari con una gestione ottima della gomma lungo i 20 giri.

Il centauro dell’Aprilia vince la quinta gara consecutiva domenicale nella classe regina, la terza stagionale. Doppietta per il team veneto con Jorge Martin (+2.036) secondo dietro il compagno di squadra. Lo spagnolo vince il braccio di ferro con Acosta e si porta a casa il secondo podio in America dopo la splendida vittoria nella Sprint Race di ieri.

Ai microfoni di Sky Sport, il bi-campione del mondo ha così commentato la sua gara: “È stata una gara lunga, lo sapevo ero pronto. All’inizio avevo qualcosa in più ma ho deciso di restare dietro. Poi il davanti mi si è scaldato tanto ed ho iniziato a fare fatica più del solito. Quando Pedro (Acosta, ndr) mi ha lasciato andare ho cercato di replicare la strategia di ieri ma Bezzecchi non ha fatto nessun errore. Alla fine non avevo le forze per frenare”.

Sulle sue condizioni fisiche: “Le ossa sono guarite ma mi manca ancora forza nel polso. Cerco di compensare con tutto il corpo. Ora è importante il riposo, a Jerez soffrirò meno”.