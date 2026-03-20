Moto3, Almansa svetta nelle pre-qualifiche del GP del Brasile. Guido Pini al Q2

Lo spagnolo David Almansa ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP del Brasile, tappa del Mondiale Moto2 che va in scena sul circuito di Goiania. Il centauro del Liqui Moly Dynavolt Intact GP, capace di vincere il GP di Thailandia che ha aperto la stagione, ha fermato il cronometro su 1:30.260 e ha preceduto di tre millesimi il neozelandese Cormac Buchanan (CODE Motorsport), di 50 millesimi l’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia) e di 0.111 l’australiano Joel Kelso (GRYD-MLav Racing).

Il nostro Guido Pini, in sella alla moto della Leopard Racing, si è fermato in undicesima piazza a 0.718 dalla vetta e si è meritato l’approdo diretto al Q2 delle qualifiche. Il pilota italiano è stato preceduto dagli spagnoli Joel Esteban e Brian Uriarte (rispettivamente a 0.300 e 0.341 dalla vetta), dall’argentino Marco Morelli (a 0.501), dall’austriaco Leo Rammerstorfer (a 0.537) e dall’irlandese Casey O’Gorman (a 0.683).

Si è salvato lo spagnolo Maximo Quiles, secondo in Thailandia e oggi quattordicesimo a 0.878. Matteo Bertelle (LEVEL UP-MTA) si è fermato in 16ma posizione a 1.091, Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team) ha chiuso al 18mo posto a 1.440.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP BRASILE MOTO3 2026

1 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1’30.260 14 17 227.8

2 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 1’30.263 16 19 0.003 0.003 233.2

3 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1’30.310 13 16 0.050 0.047 234.2

4 66 Joel KELSO AUS GRYD – MLav Racing HONDA 1’30.371 16 19 0.111 0.061 230.7

5 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.481 17 19 0.221 0.110 230.2

6 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP – MTA KTM 1’30.560 15 19 0.300 0.079 231.7

7 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’30.601 17 19 0.341 0.041 232.7

8 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1’30.770 14 16 0.510 0.169 234.2

9 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1’30.797 16 18 0.537 0.027 230.2

10 67 Casey O’GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1’30.943 14 16 0.683 0.146 228.3

11 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1’30.978 18 18 0.718 0.035 230.7

12 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit – MT Helmets – MSI KTM 1’30.989 10 18 0.729 0.011 231.7

13 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1’31.134 11 16 0.874 0.145 228.8

14 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1’31.138 15 16 0.878 0.004 235.8

15 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1’31.252 17 17 0.992 0.114 230.7

16 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP – MTA KTM 1’31.351 16 19 1.091 0.099 230.7

17 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’31.418 16 19 1.158 0.067 231.7

18 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’31.700 18 20 1.440 0.282 225.4

19 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’31.880 15 17 1.620 0.180 231.7

20 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1’32.137 17 19 1.877 0.257 226.4

21 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1’32.178 9 17 1.918 0.041 230.7

22 21 Ruche MOODLEY RSA CODE Motorsports KTM 1’32.218 15 18 1.958 0.040 232.7

23 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit – MT Helmets – MSI KTM 1’32.535 13 17 2.275 0.317 232.7

24 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 1’32.994 13 16 2.734 0.459 225.0

25 8 Eddie O’SHEA GBR GRYD – MLav Racing HONDA 1’33.157 12 13 2.897 0.163 231.7