Dopo le prime prove libere, è il momento di guardare indietro e raccontare perché il GP d’Australia è uno degli appuntamenti più decisivi nella storia della Formula 1.
Prima ad Adelaide, oggi a Melbourne, l’Australia ha spesso rappresentato il crocevia di stagioni intere: incidenti clamorosi, contatti che hanno assegnato titoli mondiali e altri episodi che hanno negato la gioia iridata a piloti incolpevoli.
Dal celebre scontro tra Ayrton Senna e Alain Prost ad Adelaide nel 1989, fino al controverso duello tra Michael Schumacher e Damon Hill nel 1994, passando per il contatto tra Jacques Villeneuve e Michael Schumacher a Jerez nel 1997, sono tanti i momenti che hanno segnato la storia del Mondiale.
Con Beatrice Frangione ripercorriamo gli episodi più significativi, commentati da Luca, per capire perché l’Australia non è mai stata una gara come le altre.