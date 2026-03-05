Monaco: “Sinner non deve snaturare la sua essenza. A Doha la sua palla faceva meno male”

Il Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) sta ufficialmente per prendere il via. Il torneo californiano, come tradizione apre il Sunshine Double che comprende anche il Masters 1000 di Miami e dà il via alla importante trasferta negli States. Il cemento di Indian Wells dirà molto sul momento della stagione dei protagonisti. Nell’ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stato proprio il torneo californiano il punto focale delle analisi.

Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha iniziato dal successo di Cobolli ad Acapulco: “Penso che sia un giocatore imprevedibile. Io sono attento ai parziali e quando vedo che arrivano delle stese mi preoccupo. Le sconfitte, si sa, possono capitare. Ricordiamo che l’anno scorso ha vissuto un periodo lungo nel quale non stava bene in campo e sembrava avere perso le motivazioni fuori dal campo. Ha saputo svoltare e ha chiuso alla grande, anche se svuotato dalla Coppa Davis. Nel 2026 ha confermato la crescita. Ha saputo cambiare tutto. Dal modo di allenarsi ad ogni dettaglio fuori dal campo”.

Il torneo messicano ha messo in mostra la migliore versione del tennista romano: “Credo che in finale ed in semifinale siano state di spessore straordinario. Ha saputo alzare le percentuali al servizio e non è detto che serva così bene. Quando lo fa, però, fa male. Le uscite dal servizio che ha messo in mostra non si vedono quasi mai. Bisogna andare a livelli come quelli di Sinner. Cobolli ha saputo piazzare 7-8 allunghi con il rovescio in lungolinea che hanno lasciato a bocca aperta. Quel colpo lo ha sempre avuto, mentre sul dritto ha faticato un po’ di più. A volte ha la palla troppo addosso, magari non è compostissimo, mentre sul rovescio è perfetto. Una problematica che ha avuto anche Djokovic in carriera. Qual è il suo obiettivo? Senza dubbio essere più continuo. Cobolli è un agonista come quasi nessuno, un atleta come quasi nessuno, un vincente come quasi nessuno. A livello tennistico, come sul dritto, ho ancora qualche remora. Ha qualità eccezionali ed è in continua evoluzione. Se vuole avvicinare i primi 10 penso manchi ancora qualcosa ma, nel caso, felicissimo di essere smentito”.

Tra chi si è segnalato nel migliore dei modi nell’ultimo weekend, ovviamente, va citato anche Luciano Darderi che ha vinto a Santiago del Cile: “Direi che battere 4 volte di fila uno come Baez non è facile. In finale pensavamo alla rivincita contro Cerundolo e invece ha giocato contro Hanfmann. Darderi ha vinto in maniera netta. Devo essere sincero, non mi aspettavo una sua crescita simile”.

Quali sono i migliori dritti del circuito? “Credo che senza dubbio ci siano Cerundolo, Alcaraz e Fritz anche se esteticamente non piace a tutti, poi Ruud merita la top5 anche meglio di Draper. Una volta avrei detto Tsitsipas ma ora non più. Sinner? Quando è centrato ha un dritto impressionante soprattutto quando colpisce sopra la spalla, ma ha dovuto costruirselo. Un esempio? Il suono della palla è pulita sul rovescio meno sul dritto. Ha una presa abbastanza estrema e un pochino paga a livello di estetica”.

Si passa poi a parlare dell’altoatesino: “A Doha, più che a Melbourne, ha cercato più variazioni, anche di altezze, ma ha rallentato troppo il suo ritmo giocando con meno spinta soprattutto sul dritto. La sua palla, e lo si vedeva, faceva meno male del solito. Un rischio che appare naturale quando cerchi variazioni, ma non devi modificare la tua essenza. Nel suo caso ovviamente spaccare la palla in 4. Ora, a quanto ha detto, si è allenato molto sotto il sole. Si vuole, evidentemente, testare in condizioni difficili. Si giocherà con palle più veloci del solito e potrebbe avere più spinta”.

Com’è il tabellone di Indian Wells? “Alcaraz non sembra avere un tabellone impossibile, fino ai quarti non dovrebbe avere grandi nomi. Nello spicchio sotto, invece, vedremo Djokovic, Draper che dovrà difendere la vittoria di un anno fa e Fritz. Ancora più sotto Zverev con Fils e Musetti, quindi Rublev, Aliassime e Cobolli”.

Come partirà il torneo degli italiani? “Arnaldi è al rientro e giocherà contro McDonald, poi se vincerà avrà Norrie. Maestrelli è nel settore che potrebbe portarlo verso Darderi, quindi Bellucci se la vedrà contro Diallo e non è impossibile. Berrettini giocherà contro Mannarino. Il tennista romano ora nello staff ha inserito Enqvist, un chiaro segnale che non abbia mollato le sue velleità di tornare un giocatore importante. Anche oggi chi se lo trova contro non è felice. Nardi purtroppo ha perso nelle qualificazioni”.

Passiamo al torneo femminile: “Paolini sarà la numero 7 e ha un bel tabellone dalla parte di Gauff. Da quella di Sabalenka invece saranno tante le forti. Dalla parte di Paolini invece sono tutte alla sua portata. Bronzetti è scesa tantissimo, mentre Cocciaretto ha a che fare con un infortunio e rientrerà a Miami. Stefanini? Le minacce ricevute per perdere al primo turno delle qualificazioni hanno dell’incredibile. Una volta succedeva con persone spesso legate alla malavita che entravano direttamente nello spogliatoio. Ora ti scrivono direttamente su WhatsApp”.

