Milano-VakifBank Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

La Champions League femminile entra nel vivo e per la Numia Vero Volley Milano arriva uno degli incroci più prestigiosi e impegnativi della stagione. Nei quarti di finale la squadra lombarda se la vedrà con il VakifBank Istanbul, una delle società più titolate e temute del panorama europeo. Il primo atto del confronto promette grande intensità: in palio c’è l’accesso alla Final Four, traguardo che entrambe le formazioni inseguono con decisione.

Il percorso europeo di Milano è stato ricco di insidie sin dalla fase a gironi. Inserita nella Pool C, la formazione allenata da Stefano Lavarini ha chiuso con 4 vittorie e 2 sconfitte, raccogliendo 14 punti, lo stesso bottino dell’Eczacibasi Istanbul, che ha però conquistato la vetta del raggruppamento grazie a un successo in più. L’avvio delle lombarde era stato convincente, con il 3-0 sull’Olympiacos Pireo e il netto successo esterno per 3-0 sul campo dello Železničar Lajkovac. Le due sfide contro l’Eczacibasi hanno rappresentato il momento più complicato del girone: Milano ha ceduto entrambe le volte al tie-break, mostrando però di poter tenere testa a una delle grandi potenze del volley turco.

Il passaggio ai quarti è stato poi consolidato negli ottavi di finale, quando la Vero Volley ha ritrovato l’Olympiacos, superandolo con due perentori 3-0 tra andata e ritorno. Un doppio confronto dominato dalle milanesi, che hanno ribadito la propria solidità internazionale e guadagnato l’accesso a una delle sfide più attese della fase a eliminazione diretta.

Anche in Serie A1 la stagione di Milano procede ad alto livello. La squadra lombarda ha concluso la regular season al terzo posto con 62 punti, alle spalle di Conegliano e Scandicci, centrando poi l’ingresso nelle semifinali dei playoff scudetto grazie al doppio 3-0 inflitto a Vallefoglia nei quarti. Un momento positivo che testimonia la crescita della squadra, sempre più competitiva anche nei confronti di vertice.

Dall’altra parte della rete ci sarà però una vera corazzata. Il VakifBank Istanbul si presenta ai quarti con un cammino quasi impeccabile in Champions. Inserita nel girone con Savino Del Bene Scandicci, Volero Le Cannet e CS Volei Alba Blaj, la formazione turca ha chiuso la fase iniziale con 6 vittorie su 6 e 17 punti, dimostrando grande continuità. Particolarmente significativi i due successi contro Scandicci, battuta 3-1 in Italia e poi 3-2 a Istanbul al termine di una sfida molto equilibrata. Contro Le Cannet e Alba Blaj, invece, il VakifBank ha imposto con decisione la propria superiorità.

Anche in campionato turco la squadra giallonera continua a viaggiare a ritmi elevatissimi, guidando la classifica con 25 vittorie e una sola sconfitta. In panchina siede sempre Giovanni Guidetti, l’allenatore che ha costruito la storia recente del club. In regia c’è la palleggiatrice turca Cansu Ozbay, alla decima stagione con il VakifBank, mentre nel ruolo di opposta spicca la stella serba Tijana Boskovic, arrivata in estate dall’Eczacibasi. Tra le schiacciatrici figurano Helena Cazaute, ex Milano, e Katarina Lazovic, con la turca Derya Cebecoglu pronta a dare profondità alla rosa. Al centro spiccano la statunitense Chiaka Ogbogu e la fuoriclasse turca Zehra Gunes, mentre il reparto dei liberi è affidato all’esperta Ayca Aykac.

Il fischio d’inizio è in programma all’Allianz Cloud di Milano martedì 10 marzo con inizio alle 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Max (206 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv, su Sky Go e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Numia Vero Volley Milano e VakifBank Istanbul.

A CHE ORA LA CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY FEMMINILE

Martedì 10 Marzo – Allianz Cloud di Milano

Ore 20.00 Numia Vero Volley Milano vs VakifBank Istanbul

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (206 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go e su Eurovolley tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA Sport.