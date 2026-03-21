Milano-Sanremo 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Sfida van der Poel-Pogacar, Ganna ci prova

Il giorno più atteso di questa prima parte di stagione per il ciclismo su strada. Inizia la primavera e spazio alla Classicissima, la prima Monumento della stagione: la Milano-Sanremo. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, programma e favoriti della gara al maschile. Lo spettacolo è davvero assicurato.

Come seguire la Milano-Sanremo? La Rai trasmetterà la corsa in diretta su Rai 2 dalle ore 14:00 alle 17:15, mentre RaiSport HD proporrà la prima parte di gara dalle 09:50 alle 14:00. La diretta streaming della gara sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento.

PERCORSO

Confermata la partenza da Pavia. 297,9 chilometri in programma per arrivare sul lungomare ligure. Entrati in Piemonte attraverso Novi Ligure e Ovada, affronteranno la prima ascesa, il Passo del Turchino dopo circa 100 km: una salita di 5,6 km al 2,9% con impennate fino al 7% in prossimità dello scollinamento. Seguirà un lungo tratto tranquillo sulla Via Aurelia (circa 80 km), interrotto negli ultimi 50 km dai Tre Capi (Mele, Cervo e Berta): asperità brevi ma insidiose, con l’ultima che presenta 2 km al 6,3%. Dopo la discesa verso Imperia e un breve tratto pianeggiante fino a San Lorenzo a Mare, scatterà la Cipressa a 21,7 km dal traguardo: 5,65 km al 4,1% con punte al 9%. Infine, dopo 9 km di pianura, l’attesissimo Poggio (3,7 km al 3,7%, max 8% a 700 m dalla vetta). Occhio alla discesa tecnica e poi 3 chilometri fino al traguardo in quel di Sanremo.

FAVORITI

Dovrebbe essere la classica con il pronostico più aperto, ma ci sono due uomini avanti a tutti, e anche nettamente. Mathieu van der Poel, già due volte vincitore, e Tadej Pogacar, che con la maglia di campione del mondo va a caccia di un successo che lo farebbe entrare ancor di più nella storia di questo sport. Sarà gran battaglia tra loro due, con lo sloveno che proverà ad anticipare i tempi, attaccando probabilmente da lontano con la squadra, mentre il neerlandese cercherà di resistere e fare la differenza sul Poggio e in volata. Non mancano però i rivali e le possibile sorprese. Non si può non partire da Filippo Ganna, che per due volte ha chiuso al secondo posto nella Classicissima di Primavera e cerca il colpaccio. Chi l’ha già vinta è Jasper Philipsen che spera nel vento contrario ed in una corsa più controllata per piazzare il colpo in volata, magari supportato da van der Poel. Ha già alzato le braccia al cielo anche Wout van Aert, lontano però dalla forma del 2020. Reduce dal trionfo alla Milano-Torino può giocarsi le proprie carte anche Tom Pidcock.