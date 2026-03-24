Jannik Sinner travolge Corentin Moutet con una prestazione dominante 🚀
Il numero 2 del mondo continua la sua corsa nei Masters 1000 con statistiche da record:
✔️ 13 match consecutivi vinti
✔️ 26 set di fila (record!)
✔️ Ieri quasi l’80% di prime in campo
✔️ 33 punti su 38 vinti con la prima
✔️ Solo 10 punti concessi al servizio e una sola palla break, annullata
In appena 1 ora e 11 minuti, Sinner ha chiuso un match di 17 game mostrando anche grande rendimento in avanti: 25 discese a rete (16 punti vinti).
Nel frattempo escono di scena Daniil Medvedev e Jakub Mensik, mentre il prossimo avversario dell’azzurro sarà Alex Michelsen.
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