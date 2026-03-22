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5 minuti fa

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Jannik Sinner continua a dominare: vittoria su Damir Džumhur e 12° successo consecutivo nei Masters 1000 senza perdere un set!

Intanto a Miami escono altri candidati al ruolo di antagonista dei primi 2 del mondo. Esiste il terzo incomodo?

Ne parliamo in diretta a TennisMania sul canale YouTube di OA Sport con:
🎙️ Dario Puppo
🎙️ Massimiliano Ambesi
🎙️ Guido Monaco

⏰ Appuntamento alle 8:30 LIVE!

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#Sinner #Tennis #MiamiOpen #ATP #Masters1000 #TennisMania #OASport

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