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Miami Open 2026 p. 2: Troppo Alcaraz per Fonseca
Jannik Sinner continua a dominare: vittoria su Damir Džumhur e 12° successo consecutivo nei Masters 1000 senza perdere un set!
Intanto a Miami escono altri candidati al ruolo di antagonista dei primi 2 del mondo. Esiste il terzo incomodo?
Ne parliamo in diretta a TennisMania sul canale YouTube di OA Sport con:
🎙️ Dario Puppo
🎙️ Massimiliano Ambesi
🎙️ Guido Monaco
⏰ Appuntamento alle 8:30 LIVE!
💬 Scrivi in chat la tua opinione e partecipa alla discussione!
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