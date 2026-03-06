Max Verstappen: “Lavoriamo per mettere a punto la vettura, non è stata una giornata perfetta”

Non è stato l’inizio di Mondiale che si aspettava Max Verstappen. L’olandese non ha convinto nelle prime due sessioni di prove libere andate in scena oggi sul circuito di Albert Park, a Melbourne. Il Gran Premio di Australia 2026, primo capitolo della stagione, inizia così leggermente in salita per lui e la sua Red Bull, uscita anche dal tracciato nel corse nel FP2 e finita pesantemente in ghiaia, senza particolari conseguenze.

Nonostante i vari problemi alla sua nuova RB22, il quattro volte campione del mondo è comunque riuscito a concludere in settima piazza la seconda sessione di libere, con un distacco dalla vetta di 637 millesimi. Il miglior tempo è stato invece fatto segnare dalla McLaren di Oscar Piastri che ha anticipato tutti chiudendo con il crono di 1’19″729.

Sensazioni quindi non perfette quelle che ha provato Verstappen nel corso del venerdì australiano. L’olandese ha espresso così alla stampa le sue considerazioni: “Nelle FP1 abbiamo completato un buon numero di giri, mentre nelle FP2 abbiamo riscontrato alcuni problemi . Stiamo lavorando per mettere a punto la vettura, abbiamo avuto qualche difficoltà con l’aderenza e siamo finiti anche nella ghiaia. Non abbiamo avuto una giornata perfetta, ma in termini di ritmo siamo dove mi aspettavo che fossimo. C’è ancora molto lavoro da fare e analizzeremo cosa ha funzionato e cosa possiamo migliorare durante la notte”.