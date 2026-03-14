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Formula 1GP Cina

Max Verstappen furibondo: “Non posso spingere, la macchina è inguidabile”

Pubblicato

7 minuti fa

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Max Verstappen
Max Verstappen / LaPresse

Un furibondo Max Verstappen si è dovuto accontentare solo dell’ottava piazza in occasione delle qualifiche valide per il GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana sul circuito di Shanghai. 

L’ex Campione del Mondo ha dovuto fare i conti con le prestazioni oltremodo problematiche della sua vettura, reputata da lui stesso “inguidabile” una volta arrivato ai microfoni della zona mista: 

Non sono soddisfatto, ad essere onestoha detto Verstappen ai mediaAbbiamo cambiato tante cose sulla macchina per vedere se facevano la differenza, ma siamo ancora fuori dalla nostra posizione. La macchina è completamente inguidabile. Dobbiamo guardare alla realtà: non posso spingere perché la macchina non me lo permette”.

Verstappen ha poi aggiunto: “La batteria era a posto, ma nonostante questo non ricevevo abbastanza potenza dal motore. Dobbiamo fare un passo avanti. In questo momento sembra che altri team siano nella nostra stessa situazione”.

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