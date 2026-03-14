Kimi Antonelli interrompe il digiuno di pole dell’Italia e batte il record di precocità di Vettel dopo 18 anni!

Era oggettivamente una questione di tempo, considerando il suo talento abbinato al livello stellare di questa W22, ed infatti Kimi Antonelli ha centrato il primo dei tanti possibili traguardi da raggiungere nel 2026. Il pupillo di Toto Wolff ha firmato il miglior tempo nelle qualifiche di Shanghai, conquistando la prima pole position della carriera ed entrando nel magico libro dei record della Formula Uno.

Il pilota bolognese, con i suoi 19 anni e 201 giorni, è diventato infatti il pole-man più giovane di sempre battendo il record di precocità stabilito dal tedesco Sebastian Vettel (che aveva 21 anni e 72 giorni) nel 2008 a Monza sotto la pioggia con la Toro Rosso. Si tratta di un primato veramente difficile da insidiare almeno per le prossime due o tre stagioni, a meno di un clamoroso e assolutamente utopistico exploit del rookie Arvid Lindblad (sulla Racing Bulls o magari sulla Red Bull) da qui a fine anno.

Vedremo effettivamente quanto resisterà questo record, ma nel frattempo il diciannovenne di Casalecchio di Reno si è tolto anche la soddisfazione di regalare all’Italia un risultato che mancava da quasi due decenni. L’ultima pole position di un pilota azzurro in Formula Uno risaliva infatti al 30 agosto 2009 (tre anni e cinque giorni dopo la nascita di Kimi), quando Giancarlo Fisichella fece saltare il banco in Belgio con la Force India motorizzata Mercedes precedendo in qualifica la Toyota di Jarno Trulli per un’incredibile doppietta tricolore.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, anche se un antipasto di questa pole position era già arrivato il 2 maggio 2025 con l’exploit inatteso di Antonelli a Miami nella Sprint Qualifying. In quell’occasione il rookie emiliano (al sesto weekend di gara della sua avventura in F1) aveva ottenuto la prima posizione in griglia per la Sprint, sfiorando poi il colpaccio anche nella qualifica del sabato (terzo a 67 millesimi da Max Verstappen) ma non archiviando per le statistiche una vera e propria pole position ufficiale.