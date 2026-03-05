Matteo Berrettini rivela: “Ho avuto i crampi dal terzo set per via della febbre”

Matteo Berrettini, nonostante tutto. Il tennista italiano si è imposto contro il francese Adrian Mannarino in rimonta, sullo score di 4-6 7-5 7-5, nel primo turno del Masters1000 di Indian Wells. Un match che ha sfiorato le tre ore di gioco e in cui Berrettini è riuscito a trovare la chiave per battere un avversario contro cui non aveva mai vinto in precedenza.

“Ho lottato fino all’ultimo punto, all’inizio del terzo set ho iniziato ad avere qualche crampo ma poi mi sono ricordato che tre giorni prima ero malato. Ho ancora un po’ di raffreddore/influenza“, ha ammesso a caldo ai microfoni il tennista italiano. Il romano, infatti, è stato colto dai crampi e, dopo aver messo a segno il colpo decisivo, è letteralmente crollato sul campo, riuscendo a rialzarsi solo dopo alcuni minuti.

Ne ha parlato anche a Tennis Channel: “Sono molto contento. Lui è un giocatore molto particolare ed è la prima volta che riesco a vincere. Il modo in cui ho lottato mi rende davvero orgoglioso. Qui le condizioni sono particolari: la palla viaggia, ma i campi sono abbastanza ruvidi. Non è facile. Devo dire che il cambio delle palle ha fatto una grande differenza. Quest’anno sento di avere più controllo“, le parole dell’azzurro.

E sui crampi: “Sono iniziati a metà del terzo set e penso di aver gestito la cosa abbastanza bene. Come ho detto anche in campo, nei giorni precedenti non mi sentivo benissimo. Ho avuto un po’ di influenza o qualcosa del genere. Credo che i crampi siano arrivati per quello, perché normalmente non mi succede: non era mai capitato così in campo. Ho giocato in Sud America qualche settimana fa e lì era molto umido, ma non è successo nulla. Ho pensato al fatto, quindi, che avessi avuto un po’ di febbre e quindi fosse normale. Ci adattiamo. Ho cercato di accorciare un po’ gli scambi, soprattutto nell’ultimo game. E’ andata bene“.

Nel prossimo turno ci sarà la sfida contro Alexander Zverev e Matteo ha grandi motivazioni: “Lui è un avversario fortissimo, numero quattro del mondo. Non ha bisogno di presentazioni. Abbiamo giocato grandi partite nei tornei più importanti del mondo e sono sempre state battaglie vere. Sicuramente sarà un bel match. Come detto, le condizioni qui possono essere complicate, quindi vedremo a che ora giocheremo. Ma sono entusiasta e felice di essere tornato a giocare contro avversari di questo livello“.