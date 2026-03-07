ATP Indian Wells 2026, esordio vincente per Zverev. Tiafoe e Shapovalov sulla strada di Cobolli e Sinner

Il torneo di Indian Wells, nella terza giornata di gare, propone i match valevoli per i trentaduesimi del tabellone di singolare maschile. Alexander Zverev supera di slancio l’insidioso esame dell’esordio con Berrettini. Approdano ai sedicesimi Flavio Cobolli e Jannik Sinner. Il romano affronterà Frances Tiafoe nella rivincita della finale di Acapulco, mentre il numero due del mondo sfiderà il canadese Denis Shapovalov.

Il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero quattro, supera Matteo Berrettini

6-3 6-4 in un’ora e dodici minuti. Jannik Sinner mette subito le cose in chiaro e domina il ceco Dalibor Svrcina 6-1 6-1 in un’ora e cinque minuti. Flavio Cobolli, nella rivincita della semifinale di Acapulco, rimonta il serbo Miomir Kecmanovic 3-6 6-3 6-4 in un’ora e cinquantotto minuti.

Il canadese Denis Shapovalov vince la maratona di giornata e doma l’argentino Tomas Etcheverry 6-3 2-6 7-6(5) in due ore e quarantasei minuti e si guadagna la sfida dei sedicesimi contro Jannik Sinner. L’ungherese Marton Fucsovics piega il rientrante Lorenzo Musetti, testa di serie numero cinque, 7-5 6-1 in un’ora e ventinove minuti. L’americano Learner Tien regola l’australiano Adam Walton 7-6(3) 7-6(8) in un’ora e quarantasei minuti.

Ben Shelton, nel derby americano, rimonta Reilly Opelka 6-7(3) 7-6(4) 6-3 in due ore e quattordici minuti. In chiusura di giornata il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 12, batte l’americano Marcos Giron 7-5 7-6(4) in un’ora e quarantacinque minuti. Il francese Arthur Fils approfitta del ritiro del croato Dino Prizmic sul 6-3 3-2 a proprio favore. L’americano Brandon Nakashima piega Ugo Carabelli 6-3 6-4 in un’ora e quattordici minuti.

Il canadese Felix Auger- Aliassime rimonta il francese Gael Monfils 6-7(5) 6-3 6-4 in due ore e diciotto minuti. Lo statunitense Frances Tiafoe piega il connazionale Jenson Brooksby 6-4 6-2 in un’ora e ventiquattro minuti. Lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina liquida lo statunitense Zachary Svajda 7-6 (0) 6-2 in un’ora e venti minuti. Tommy Paul, testa di serie numero 23, travolge il belga Zizou Bergs 6-1 6-2 in un’ora e nove minuti di gioco.