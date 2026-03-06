ATP Indian Wells 2026, Berrettini si arrende ad un solidissimo Zverev in due set

Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini nell’ATP 1000 di Indian Wells. Dopo la rimonta all’esordio contro il francese Mannarino, questa volta l’azzurro è stato sconfitto da un solidissimo Alexander Zverev. Il numero quattro del mondo non ha lasciato occasioni all’italiano, andando a chiudere in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e dodici minuti di gioco.

Zverev è stato micidiale nei propri turni di servizio e non ha concesso palle break a Berrettini. Il tedesco ha vinto l’89% dei punti quando ha servito la prima e l’82% con la seconda; mentre con questo colpo Matteo solo il 50%. Sono stati venti i vincenti di Zverev contro i 18 dell’azzurro, che ha commesso più errori non forzati (20 contro 11).

In avvio di partita si segue l’andamento dei turni di servizio e i primi cinque game vanno via velocemente. Nel sesto game Zverev si procura due palle break e purtroppo arriva il terzo errore di dritto da parte di Berrettini. Nell’ottavo game il copione si ripete con il romano che si trova ad affrontare due set point, ma questa volta riesce a salvarsi. Zverev, però, tiene a zero il proprio turno di servizio e si prende il primo set in suo favore per 6-3.

Anche ad inizio secondo set si segue i turni in battuta e Zverev si conferma sempre solidissimo, senza lasciare occasioni a Berrettini. Il romano, invece, nel quinto game si trova ad arrivare ai vantaggi e deve affrontare una palla break. Berrettini decide di seguire il servizio a rete e viene passato dal rovescio lungolinea del tedesco. Il tedesco tiene agevolmente il servizio nelle successive due occasioni e conquista il secondo set per 6-4, staccando il biglietto per il terzo turno.