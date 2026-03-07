Tennis
L’affidabilità di Jannik Sinner: l’azzurro nella top-5 di una particolare classifica alltime
Esordio sul velluto per Jannik Sinner nel Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano, il numero 2 del mondo ha annichilito il ceco Dalibor Svrcina (n. 109 del ranking), imponendosi con un netto 6-1 6-1 in appena 65 minuti di gioco. Un dominio assoluto per l’azzurro, in un match che gli è servito soprattutto per ritrovare sensazioni importanti in termini di concentrazione e di impatto sulla palla.
Una prestazione molto solida, al cospetto di un avversario che non disponeva della velocità di palla necessaria per tenere testa all’altoatesino. Sinner stacca così il pass per il terzo turno, dove affronterà il canadese Denis Shapovalov.
Il successo consente all’azzurro anche di entrare in una ristretta cerchia di tennisti: Jannik è diventato il quarto giocatore dell’era Open a vincere le prime 50 partite contro avversari classificati fuori dalla top-50. Un dato particolarmente significativo, considerando che l’italiano ha iniziato a battere con continuità rivali di questo tipo fin dai primi passi nel circuito.
Un’impresa estremamente difficile, come dimostra il fatto che in precedenza ci erano riusciti soltanto Jimmy Connors, Guillermo Vilas e John McEnroe. L’ennesima prova dell’affidabilità del classe 2001 del tennis italiano.
50 – List of ATP top five players since 1973 to begin 50-0 against opponents ranked outside the ATP top 50:
Jimmy Connors
Guillermo Vilas
John McEnroe
Jannik Sinner 🆕
Steamroller.
March 7, 2026