Massimo Rivola esalta Marco Bezzecchi: “Alla domenica dà il massimo. Quando sbaglia poi sa cambiare marcia”

Aprilia chiude in maniera dominante anche il Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) il team veneto piazza la seconda doppietta consecutiva nella classe regina (non era mai accaduto) e ora inizia a spaventare davvero la Ducati. Se ieri il successo era andato a Jorge Martin, oggi è stato Marco Bezzecchi a trionfare.

Il pilota romagnolo, infatti, ha chiuso con 2.0 secondi di vantaggio proprio su Jorge Martin, mentre completa il podio Pedro Acosta a 4.4. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 6.9, quinta per Marc Marquez a 8.1, mentre in sesta troviamo un redivivo Enea Bastianini a 8.2. Settima posizione per Alex Marquez a 11.2, quindi ottava per Raul Fernandez a 13.1, mentre è nono Luca Marini a 14.4 con Pecco Bagnaia che completa la top10 a 14.5.

Al termine della gara texana il team principal della Casa di Noale, Massimo Rivola, ha analizzato quanto avvenuto in pista a TNT iniziando da un punto sorprendente: “Prima di entrare nel vivo dei discorsi voglio scusarmi per quanto avvenuto ad Ai Ogura. Il giapponese del team Trackhouse stava disputando una gara splendida prima che la moto lo abbandonasse. Peccato davvero perchè stava risalendo a suon di tempi record e aveva il passo per salire sul podio, quantomeno”.

Si passa, ovviamente, al vincitore di giornata: “Marco Bezzecchi a quanto pare ama più le domeniche dei sabati – sorride – Non solo, ogni volta che commette un errore poi il giorno successivo si eleva a livello di prestazioni. Sicuramente è una parte del suo processo di crescita. Al momento sta facendo qualcosa di speciale, ha iniziato il campionato in maniera eccezionale. Molto bene anche Jorge Martin che, dopo aver fatto sua la Sprint Race si è confermato con un secondo posto importante”.