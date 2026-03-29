Marco Bezzecchi sogna il Mondiale! Duello con Martin, ma attenzione a Marquez. E le cadute…

Il primo scorcio del Mondiale MotoGP 2026 va in archivio con un bilancio trionfale per l’Aprilia, che si sta dimostrando il nuovo punto di riferimento della top class avendo sempre piazzato due piloti sul podio nei tre Gran Premi che hanno aperto la stagione. La casa di Noale ha lasciato le briciole alla concorrenza, vincendo tutte le gare domenicali (con Marco Bezzecchi) e firmando anche due doppiette tra Goiania e Austin.

Per la prova del nove bisognerà attendere Jerez de la Frontera (24-26 aprile) ed in generale la tournée europea, ma questa RS-GP sembra essere diventata ormai una moto completa ed estremamente competitiva su ogni pista. Bezzecchi arriva alla sosta da leader del campionato con all’attivo una sequenza di cinque successi consecutivi (i tre di quest’anno più gli ultimi due del 2025) nelle gare domenicali, ma è consapevole di aver lasciato per strada davvero tanti punti al sabato.

Le cadute nelle Sprint di Buriram e Austin sono costate quasi una ventina di punti al Bez, che dovrà necessariamente migliorare il rendimento nelle corse su distanza ridotta per mantenere un buon ritmo anche quando si interromperà la sua attuale striscia vincente nei GP. La classifica generale e le prestazioni di Aprilia indicano Jorge Martin come antagonista principale del romagnolo, con il madrileno (già campione del mondo MotoGP nel 2024) ormai sempre più vicino al top del potenziale dopo il calvario dell’ultimo anno e la doppia operazione in inverno.

Vedremo se tra un mese ritroveremo un Martinator più pimpante a livello fisico e quindi pronto a battagliare stabilmente con il compagno di squadra, ma in ogni caso non vanno sottovalutate le Ducati ed in particolare Marc Marquez. Il fenomeno catalano sta riscontrando alcune problematiche tra adattamento alla GP26 e le scorie dell’infortunio rimediato nella fase conclusiva della passata stagione, ma ciò nonostante ha dimostrato a sprazzi di poter stare davanti a tutti perdendo tanti punti per circostanze sfavorevoli (esplosione gomma in Thailandia) ed errori di guida (Austin). Ad oggi è difficile immaginare che possano esserci altri inserimenti nella corsa al titolo, ma il campionato è lunghissimo e tante cose possono cambiare da qui a novembre.