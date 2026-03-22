MotoGP, Marco Bezzecchi vola nel warm-up del GP del Brasile. Le Ducati lo braccano

Marco Bezzecchi ha chiuso al comando il warm-up del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Goiania, finalmente a posto dal punto di vista del manto stradale e dal punto di vista meteo, il pilota del team Aprilia ha fatto segnare un ottimo 1:17.824 rifilando ben 293 millesimi a Marc Marquez (Ducati Factory) mentre è terzo Alex Marquez (Ducati Gresini) a 337.

Quarta posizione per Pecco Bagnaia (Ducati Factory) a 343 millesimi, quinta per Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 434, mentre è sesto Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 477, con cinque moto di Borgo Panigale a caccia dell’Aprilia di Bezzecchi.

Settimo tempo per Jorge Martin (Aprilia) a 503 millesimi, ottavo Fabio Quartararo (Yamaha) a 601, nono il padrone di casa Diogo Moreira (LCR Honda) a 640, quindi completa la top10 Joan Mir (HRC Honda) a 657. Si ferma in 11a posizione Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 665 millesimi, quindi solo 16° Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 909. Chiude 19° Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 989 millesimi, quindi 21° Luca Marini (HRC Honda) a 1.215.