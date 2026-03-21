Marc Marquez: “Vincere la Sprint in Brasile era importante, ma non mi sento al top sulla Ducati”

Marc Marquez da campione si è imposto nella Sprint Race di Goiânia (Brasile), secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Il campione del mondo in carica, sulla Ducati ufficiale, ha dato una dimostrazione delle sue grandi qualità, andandosi a prendere un successo significativo dopo quanto accaduto in Thailandia.

Marquez è riuscito a venir fuori nella seconda parte della Sprint, andando a riprendere un eccellente Fabio Di Giannantonio, che si è giocato la carta della fuga sulla Ducati VR46. Bravo l’iberico a chiudere nelle ultime tornate, precedendo il pilota romano e un redivivo Jorge Martin (Aprilia). Quarta piazza per Marco Bezzecchi sull’altra moto di Noale e ottavo Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale).

“E’ una vittoria importante dopo quanto è accaduto in Thailandia. Stiamo cercando di trovare la strada e ancora non siamo perfetti per il feeling che ho sulla moto, ma continueremo a lottare per le vittorie come abbiamo fatto quest’oggi. Domani tanti piloti saranno veloci“, ha raccontato a caldo il Cabroncito.

Vedremo domani cosa accadrà perché i centauri dovranno fare uso di una gomma posteriore diversa rispetto alla Sprint, visto che buona parte ha girato con la soft. La gestione delle mescole sarà tra i grandi temi e vedremo se l’Aprilia saprà tornare in auge con decisione.