Maratona Roma 2026: risultati e classifica. Kibiwot vince con il record, doppietta di Rutto

La Maratona di Roma 2026 è stata animata dalla presenza di ben 36.000 podisti provenienti da 166 Paesi, che hanno affollato le strade della Capitale in una bella domenica di inizio primavera. La 31ma edizione di una delle 42 km più importanti e prestigiose del Bel Paese, nonché una delle otto più grandi maratone europee, è stata caratterizzata da un dominio keniano per merito di Asbel Rutto e Pascaline Kibiwot, capaci di imporsi nelle due prove che hanno animato la Città eterna.

Rutto ha operato lo strappo risolutivo al 38mo chilometro, involandosi in solitaria verso il traguardo e trionfando con il tempo di 2h06:32 davanti al connazionale Henry Tukor Kichana (staccato di quattro secondi) e all’etiope Lencho Tesfayer Anbesa (2h07:44). Si tratta del secondo sigillo per il keniano, visto che si impose a Roma nel 2024 con il record della gara (2h06:18). Il miglior italiano è stato Luca Parisi, sedicesimo in 2h22:44.

Il record della Maratona di Roma è crollato sul fronte femminile: Kibiwot è scappata via in solitaria poco dopo il transito alla mezza e ha trionfato con il crono di 2h22:44, migliorato di otto secondoi il primato di Kebede Megertu Alemu. Alle sue spalle si sono piazzate l’etiope Genet Tadesse Robi (2h24:55) e Aberash Fayesa Robi (2h25.43), la migliore italiana è stata Sara Carnicelli (tredicesima in 2h40:29).