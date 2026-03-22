Maratona Roma 2026 oggi in tv: orario, programma, streaming, favoriti

Stamattina va in scena sulle strade della Capitale il magico spettacolo della Maratona di Roma, con partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali. Sono addirittura 36 mila i runners attesi al via della corsa, che presenta un cast davvero notevole in cui spiccano i vincitori della passata edizione della Run Rome The Marathon (nome ufficiale dell’evento).

In campo maschile i big più accreditati sono sulla carta i keniani Asbel Rutto (primatista del percorso con le 2h06:24 del 2024), Edwin Kosgei e Robert Ngeno (in trionfo un anno fa ul traguardo del Circo Massimo) oltre all’etiope Lencho Tesfaye Anbesa e al ruandese Felicien Muhitira. Africa protagonista annunciata anche nella prova femminile, con la keniana Betty Chepkwony che punta alla tripletta (dopo aver vinto a Roma nel 2023 e nel 2025) e magari anche al record della gara stabilito nel 2019 dall’etiope Kebede Megertu Alemu con 2h22:52.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di partenza, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Roma 2026. La 42,195 km capitolina verrà trasmessa dalle ore 9.00 alle 10.40 in diretta tv su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà disponibile (sempre dalle 9.00 in poi) su Sky Go e NOW.

CALENDARIO MARATONA ROMA 2026

Domenica 22 marzo

Ore 8.10 Maratona Roma 2026 – Dalle 9.00 in diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA MARATONA ROMA 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena dalle 9.00 alle 10.40.

Diretta streaming: Sky Go e NOW dalle 9.00 alle 10.40.