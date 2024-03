Maratona Roma 2024: risultati e classifica. Il Kenya firma la doppietta, Capitale invasa da 19.000 podisti

La Maratona di Roma 2024 ha regalato grande spettacolo lungo le strade della Capitale, con oltre 19.000 podisti che si sono cimentati in una delle 42,195 km più importanti e prestigiose del Bel Paese. Su un tracciato rinnovato rispetto alle ultime edizione, decisamente più veloce vista la scomparsa della salita alla Moschea, hanno dettato legge gli atleti africani.

Il keniano Asbel Rutto ha imposto un ritmo sostenuto fin dalle prime battute e ha trionfato con il tempo di 2h06:24. Il classe 2002 ha messo in fila ben sette connazionali, a partire da Brian Kipsang (secondo in 2h07:56) e Sila Kiptoo (terzo in 2h08:09). Il migliore italiano è stato Edgardo Confessa, quindicesimo in 2h26:03.

Sigillo keniano anche sul fronte femminile per mano di Ivyne Lagat, capace di imprimere l’accelerazione decisiva nel finale e di tagliare il traguardo con il tempo di 2h24:36. Alle sue spalle si sono piazzate la connazionale Lydia Simiyu (2h25:10) e l’etiope Emebet Niguse (2h26:41).