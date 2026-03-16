Dove vedere in tv la Milano-Torino 2026: programma, orari, streaming

Sarà una settimana piena di eventi per il ciclismo internazionale. Dopo la Tirreno-Adriatico ed in attesa della Milano-Sanremo, il nostro paese sarà ancora al centro dell’attenzione con la Milano-Torino 2026. La corsa italiana, la più antica del mondo, festeggerà mercoledì 18 marzo la sua edizione numero 107 con una gara che si prospetta come sempre entusiasmante.

La corsa che unisce le due grandi capitali del Nord conferma lo stesso percorso del 2025, quando fu Isaac del Toro a conquistare il successo. Percorso classico di 174 chilometri con partenza da Rho (Milano) ed arrivo a Torino con la classica scalata fino alla Basilica di Superga. In attesa di capire se il messicano campione in carica sarà della partita, uno dei grandi favoriti sarà Giulio Pellizzari, reduce dal podio nella Corsa dei due mari.

Dove vedere in tv la Milano-Torino 2026? La corsa italiana sarà visibile in chiaro su Rai Sport HD a partire dalle 14.20. La diretta streaming sarà disponibile gratuitamente su Rai Play e per gli abbonati su Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale.

PROGRAMMA MILANO-TORINO 2026

Mercoledì 18 marzo

Milano-Torino (174 km)

Orario di partenza: 11.55

Orario di arrivo: 16.00 circa

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA MILANO-TORINO 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport dalle 14.20

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, Eurosport 2

Diretta Live testuale: OA Sport