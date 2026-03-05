LIVE Errani/Paolini-Cristian/Tauson, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: debuttano le campionesse olimpiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Jaqueline Cristian/Clara Tauson, valida per il primo turno del tabellone di doppio del WTA1000 di Indian Wells. Sul campo-6 del prestigioso torneo californiano ci sarà l’esordio delle campionesse olimpiche, al cospetto di due singolariste che possono essere insidiose per i colpi di cui sono dotate.

Errani/Paolini sono alla ricerca di risposte dopo la brutta uscita di scena a Dubai. La coppia azzurra è chiamata a reagire e ad alzare il livello del proprio gioco, ritrovando soprattutto quella chimica e quell’intesa che in passato hanno rappresentato uno dei loro principali punti di forza. In questa fase, infatti, entrambe dovranno compiere uno step in più per tornare competitive ai livelli più alti del circuito.

In particolare, Jasmine non sta attraversando un momento di forma particolarmente brillante: il rendimento non impeccabile in singolare sembra riflettersi anche nelle prestazioni in doppio al fianco di Sarita, soprattutto per quanto riguarda la solidità nei colpi da fondo campo, fondamentale per costruire gli scambi e mettere pressione alle avversarie.

Allo stesso tempo, l’esperta tennista azzurra paga inevitabilmente anche il trascorrere delle stagioni: mantenere continuità di rendimento ad alto livello diventa sempre più complesso, soprattutto in un circuito estremamente competitivo e fisicamente esigente come quello attuale.

Un ulteriore elemento da valutare sarà l’adattamento alle caratteristiche della superficie californiana. Si tratta infatti di campi relativamente lenti, ma con rimbalzi piuttosto alti, influenzati dal contesto ambientale del deserto. Condizioni particolari che potrebbero incidere sulle dinamiche degli scambi e richiedere un rapido aggiustamento tattico da parte della coppia italiana.

