Errani/Paolini-Cristian/Tauson oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario giovedì 5 marzo e streaming

Oggi, giovedì 5 marzo, giornata d’esordio nel tabellone di doppio del WTA1000 di Indian Wells (USA) per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le campionesse olimpiche saranno opposte alla coppia formata dalla rumena Jaqueline Cristian e alla danese Clara Tauson. Due singolariste dotate tecnicamente e di grande potenza che potrebbero mettere in difficoltà le azzurre.

Errani/Paolini in cerca di risposte dopo la brutta uscita di scena a Dubai. Entrambe le azzurre dovranno salire di livello e trovare la giusta chimica. Jasmine non sta vivendo un momento di forma scintillante e il non perfetto rendimento in singolare si riflette anche in doppio con Sarita, specie in termini di solidità nei colpi da fondo.

Nello stesso tempo, l’esperta tennista nostrana mostra anche un po’ il fianco alle primavere che stanno trascorrendo e avere un rendimento costante è complicato. Da capire quale sarà l’adattamento a una superficie particolare come quella californiana: superficie lenta, ma palle che saltano molto per via del contesto in cui ci si trova, ovvero il deserto.

La partita tra Errani/Paolini e Cristian/Tauson andrà in scena quest’oggi e sarà il 2° match previsto sul campo-6, non prima delle ore 22:00 italiane. La sfida, valida per il primo turno del WTA1000 di Indian Wells 2026 di doppio, sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ERRANI/PAOLINI-CRISTIAN/TAUSON WTA INDIAN WELLS 2026 OGGI

Giovedì 5 marzo (orari italiani)

STADIUM 6 – Inizio alle ore 20:00

1. Guo/Mladenovic vs Noskova/Shnaider

A seguire e non prima delle 22:00

2. Errani/Paolini (1) vs Cristian/Tauson

A seguire

3. Kessler/Pegula vs Hozumi/Wu

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-CRISTIAN/TAUSON WTA INDIAN WELLS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport