Celeste Polzonetti impressiona nelle batterie dei 100 ostacoli: tre azzurre in semifinale agli Europei

L’Italia fa en plein e porta tre atlete su tre alle semifinali dei 100 ostacoli in occasione dei Campionati Europei di atletica 2026 a Birmingham (in Gran Bretagna). Celeste Polzonetti, Giada Carmassi ed Elena Carraro hanno superato lo scoglio delle batterie, raggiungendo al turno successivo le dodici big ammesse direttamente in semifinale tramite la Road to Birmingham.

Sulla pista dell’Alexander Stadium le tre ostacoliste azzurre avevano come obiettivo quello di rientrare tra i migliori dodici tempi assoluti sulle tre serie, meritandosi così l’accesso al penultimo atto nella rassegna continentale. Da applausi in particolare la prestazione di Polzonetti, venuta fuori alla distanza con una gran progressione dopo una partenza normale vincendo in rimonta la prima heat in 12.80, nonostante un fastidioso vento contrario (-1.2 m/s).

La ventenne brianzola, trasferitasi a Los Angeles dal 2024 per studiare psicologia e filosofia alla UCLA, si è avvicinata comunque a soli 6 centesimi dal personale dimostrando di poter avere del margine verso la semifinale di domani e realizzando il secondo crono nella graduatoria combinata delle batterie dietro al 12.76 della tedesca Rosina Schneider, siglato però in condizioni sicuramente più favorevoli (+0.5).

Avanzano anche la primatista italiana Giada Carmassi, quarta nella sua heat e settima assoluta in 12.94 (+0.6), e la campionessa italiana 2025 Elena Carraro, quarta classificata nell’ultima batteria e promossa con l’ultimo tempo utile in 13.01. Domani entreranno in azione tutte le big del Vecchio Continente e servirà probabilmente una prestazione vicina al record nazionale per puntare alla finale.